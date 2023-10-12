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Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı - Son Dakika

Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı

Son Güncelleme: 12.10.2023 09:39

İstanbul Silivri'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı. Antrenörün arabasına alıp istismarda bulunduğu kıza " Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" dediği ortaya çıkmıştı.

Silivri'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan antrenör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antrenörün ortaya çıkan telefon kaydında küçük kıza "Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıkmıştı.

ANTRENÖR TUTUKLANDI

Silivri'de voleybol antrenörü olarak çalışan U.T., 1 yıl önce kursa kaydolan iki kız çocuğuna yakın davranmaya başlayarak iki kızı aracı ile evine bırakmak istemişti. Yaşı küçük kızlardan birini yolda indirdikten sonra U.T.'nin diğer öğrenceye yönelik cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili şüpheli U.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜYÜKLÜK SENDE KALSIN, ÖZÜR DİLERİM"

Öte yandan tacize uğradığını iddia eden kız, U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda almıştı. Yapılan görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA

voleybol, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip 'Büyüklük sende kalsın, özür dilerim' diyen antrenör tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı - Son Dakika
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