Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı - Son Dakika
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Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı

6 saat önce

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde hayata geçirilen spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 'Online Eğitim Kursları' başlıyor.

Antrenör eşliğinde evde online spor zamanı, System.String[]

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde hayata geçirilen spor ve sağlıklı yaşamla ilgili 'Online Eğitim Kursları' başlıyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Online Eğitim Kursları" ile vatandaşların pandemi sürecini bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.


Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hareketsiz yaşam koşullarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine karşı, "başvurun antrenörünüz evinize gelsin" ve "evde kal bizimle kal sporda kal" sloganları ile vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları için internet üzerinden çeşitli sportif aktiviteleri ve sağlıklı yaşam kursları verilmeye başlandı.


Sosyal medyada canlı yayınlar


Bu kapsamda Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Antrenörler, Psikolog, Fizyoterapist ve Diyetisyenler tarafından hazırlanan eğitimler, belirlenen gün ve saatlerde İl Müdürlüğü Youtube kanalı üzerinden canlı olarak verilmeye başlandı.


Canlı yayında, online eğitimler kapsamında Step-Aerobik, ev tipi spor egzersizi, Taekwondo-Poomsea, Akıl ve Zeka oyunları, Yoga, Cimnastik, Budakaido gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, kurum diyetisyenleri tarafından hazırlanan sağlıklı beslenme programları ve yine kurum spor psikologlarının hazırladığı genel psikolojik konular ele alınıyor.


"Evde kal, Aktif ol, Sağlıklı kal"


Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu 'evde aktif olalım' çağrısı yaparak, "Korona virüs nedeniyle evde geçirilen günler; hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, obezite, depresyon, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getirebilir. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adım bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler ile evde aktif olunmalıdır" dedi. Çocukların da gelişimi için düzenli hareketin önemine değinen İl Müdürü Arıcıoğlu; anne ve babaların çocuklarıyla birlikte youtube kanalından canlı yayınlanan sportif etkinliklerine düzenli olarak katılmalarını önerdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Youtube, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:10 Kaynak: İHA

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