Antrenör Ferhat Kurnaz Açıklaması

Kayserispor'daki görevinden alınan alt yapı antrenörü Ferhat Kurnaz, açıklama yaparak yanlış yapmadığını hata yaptığını söyledi.



Antrenör Ferhat Kurnaz "Bundan 3 yıl önce 2016 tarihin şeref ve gururla yüklenmiş olduğum Altyapı Koordinatörlük ve U-19 Takımı Teknik sorumluluğu görevlerimden (16.09.2019 tarihi) itibarıyla istemediğim sebepten dolayı ayrılmış bulunuyorum. Hedeflerimiz ve ideallerimiz büyüktü. Kulübümüzün bütün zorlu ve kronik sorunlarını birlikte göğüsledik. Bu 3 yıl boyunca önemli bir değişim projesini, yönetimimizin büyük desteği ile hep birlikte yürütmeye çalıştık. İnanıyorum ki bu değişim süreci aynen devam eder. Burada sayamayacağım pek çok konu var. Bu süre içerisinde tüm çabamız Kayserispor'u hakettiği yere ulaştırmaktı. Bu amaca ulaşabilmek için geceli gündüzlü 3 yıl süren yoğun bir çabanın içinde olduk.Bu süre içerisinde Kulüp kaynaklarının doğru kullanılması ve çarçur edilmemesi için yoğun bir çaba sarf ettik.Eski dönemlerde uğraşmak yerine geleceğe, hedeflerimize ve ideallerimize odaklandık. Bundan sonra da Kayserispor'un çok daha iyi yerlere ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyacağım" dedi.



Ferhat Kurnaz, "Hata, kontrol edilemeyen bir sebepten ya da dikkatsizlikten kaynaklanır. Yanlış ise bilgisizlikten, umursamazlıktan kaynaklanan bir durumdur. Hayatımın her döneminde kendimi bilgiyle donatmaya çalıştım ve hiçbir zaman umursamaz olmadım. Yine hata, göz ardı edilebilen, bazı belirsizliklerden kaynaklanabilen, kontrol edilemeyen ve düzeltilebilir bir durumdur. Ben; Kayserispor ailesine hiçbir zaman yanlış yapmadım, yapmam da. Hata yaptım ve bu hatada da benim üzerime düşen kısmını ve sorumluluğunu alarak ve yönetimimizin aldığı karara saygı göstererek çok sevdiğim görevimden ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ