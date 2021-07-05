Antrenör muhtar Aziz Filiz, mahalledeki çocuklara ücretsiz futbol kursu veriyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz, mahalledeki 4-12 yaşındaki tüm çocuklara 3 gönüllü beden eğitimi öğretmeniyle ücretsiz futbol kursu veriyor. Aynı zamanda antrenör olan muhtar, şu anda yaklaşık 200 çocuğa futbolu öğretirken, gören herkesin de takdirini topluyor.

Seçim çalışmalarında mahalle halkına bu konuda söz veren Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz sözünü yerine getirdi. 25 yıldır futbol antrenörlüğü yapan Aziz Filiz, önce küçük bir grupla başladığı futbol kursunda şimdi yaklaşık 200 çocuğa ulaştı. Toroslar Halk Eğitim Merkezi tarafından kendisine gönüllü olarak verilen 3 beden eğitimi öğretmeniyle haftada 3 gün, 10 saat Koray Aydın Stadı'nda çocuklara tamamen ücretsiz futbol kursu veren Filiz, herkesin takdirini topluyor.

"Sağlıklı, ahlaklı nesiller yetiştirmek istiyoruz"

Yaptığı çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan Muhtar Aziz Filiz, muhtarlığının yanı sıra amatör spor kulüpleri yönetim kurulu üyesi ve 25 yıldır futbol antrenörü olduğunu söyledi. Seçim öncesi yürüttüğü çalışmalarda, '5 gün muhtarınız, 2 günde çocuklarınızın antrenörü olacağım' dediğini belirten Filiz, "Muhtar olduktan sonra haftanın 3 günü 10 saat, 3 gönüllü antrenörümüzle birlikte çocuklarımıza futbol eğitimi veriyoruz. Yaklaşık şu anda 150 çocuğa eğitim veriyoruz. Bunların hepsi bizim mahallemizin çocukları. Sağlıklı, ahlaklı nesiller yetiştirmek için bunu yapıyoruz. Ayrıca internet çağındayız. Çocukları internet bağımlılığından kurtarmak, telefonlardan kurtarmak için eğitim vermeye devam ediyoruz. Burada çocuklara arkadaşlık ortamları oluşturuyorum. Burada aileler birbirlerini tanımaya başladılar. Muhtar seçildikten sonra bu çalışmalara başladım" dedi.

"Kitap okumayanı antrenmana almıyorum"

Şu anda polise vaka oranı en düşük mahallerden birinin kendi mahalleri olduğunu vurgulayan Filiz, "Çünkü aileler birbirini tanıyor, herhangi bir olayda birbirlerine haber ediyorlar, çocuklarımız duyarlı. Birde kitap okumayan çocuğu antrenmana almıyorum. Mahallede yaklaşık bu pandemi döneminde 2 bin tane kitap dağıttım. Kız çocuklarımıza voleybol ve basketbol topu veriyorum. Mahalleye çok güzel bir yürüyüş yolu yapıldı ve spor aletleri kondu. Mahallerimizi sportif anlamda zengin bir kimliğe taşıdık. Bunu yaparken mutlu oluyorum. Mutlu olunca da daha çok çalışıyorum. Ben bu işi severek yapıyorum. Velilerin hepsi teşekkür ediyor. Biz çocuklar için varız. Mahallemin çocuklarım başka yerlere gidip spor yapmayacaklar, benim mahallemde yapacaklar. Ayrıca bu kurs tamamen ücretsiz. Bütün formalarını, malzemelerini hepsini kendim alıyorum. Ailelerden hiçbir ücret almıyorum. Benimki kulüp değil. Ben mahallemin çocuklarına hizmet ediyorum. Sağ olsunlar birçok yerden malzeme konusunda destek alıyorum. Sonuçta hiçbir aidat, ücret alınmadan yapılan belki de Türkiye'deki tek futbol kursudur" şeklinde konuştu.

Zeynep Şahin: "Bu çocuklar ilerde çok güzel yerlerde bulunacaklar"

Kadın Antrenör Zeynep Şahin ise öğretmenler olarak bu işi gönüllü yaptıklarını belirterek, "Bu yolda da devam etmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızı küçüklükten yetiştirmeyi istiyoruz. İnanıyoruz bu çocuklar ilerde çok güzel yerlerde bulunacaklar. Umudumuz bu yönde. Herkes, özellikle veliler bu konuda çok istekli. Bizlerde bunları gördükçe daha çok mutlu olup, daha çok çaba sarf ediyoruz. Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız da çok başarılılar, çok istekliler. Onların bu isteklerini gördükçe her şeyi unutup, daha çok emek verme yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN