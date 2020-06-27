Antrenör Orhan Uluçay çifte sevinç yaşıyor - Son Dakika

Antrenör Orhan Uluçay çifte sevinç yaşıyor

Kayseri İkinci Amatör Küme takımlarından Cuma Uluçay Talasspor antrenörü Orhan Uluçay, sezonların tamamlanmasının ardından çifte sevinç yaşıyor.

Kayseri İkinci Amatör Küme takımlarından Cuma Uluçay Talasspor antrenörü Orhan Uluçay, sezonların tamamlanmasının ardından çifte sevinç yaşıyor.

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Antrenör Orhan Uluçay'ın çalıştırdığı iki takım da bir üst lige çıkmayı başardı. Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u Süper Amatör Küme'ye taşıyan antrenör Orhan Uluçay, sonrasında İkinci Amatör Küme takımlarından Talasspor'u Birinci Amatör Küme'ye taşıdı.


birinci Amatör Küme'den Süper Amatör Küme'ye yükselen 6 takım arasında yeralan Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u başarıya taşıyan antrenör Orhan Uluçay, sonrasında çalıştırdığı Cuma Uluçay Talasspor'un da üst lige çıkarılması kararı ile çifte mutluluk yaşadı. Antrenörü Orhan Uluçay, "2019-2020 sezonunda hem Erciyes Reşadiye Gençlikspor'da hem de Cuma Uluçay Talasspor ile başarıya ulaşmak beni çok mutlu etti. Her iki takımımda da görev alan tüm futbolcu kardeşlerime beni kırmayıp geldikleri ve üst düzey futbol sergiledikleri için teşekkür ederim her iki takıma da başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Reşadiye, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antrenör Orhan Uluçay çifte sevinç yaşıyor - Son Dakika Spor
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