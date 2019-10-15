Son Dakika Haberleri: Antrenör Şirvan Çeçen'in yeğeni uğur meleği oldu
Son Dakika Spor Antrenör Şirvan Çeçen'in yeğeni uğur meleği oldu

Antrenör Şirvan Çeçen'in yeğeni uğur meleği oldu

20 dakika önce

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Şirvan Çeçen'in şans meleği yeğeni yeni sezonda da uğurlu geldi.

Antrenör Şirvan Çeçen'in yeğeni uğur meleği oldu, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Şirvan Çeçen'in şans meleği yeğeni yeni sezonda da uğurlu geldi.


Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk 4. hafta sonunda büyük heyecan yaşandı. Ligin 4.haftasının önemli maçında Kayseri Gençlerbirliği alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Kocasinan Şimşekspor karşısında adeta öldü öldü dirildi. Zorlu maçın ilk yarısını 3-0'lık sonuçla yenik kapatan kırmızı-siyahlılar uzatma dakikalarında attığı goller ile sahadan 4-3'lük zafer ile ayrılmanın haklı gururunu yaşarken Kayseri Gençlerbirliği'nin başarılı Antrenörü Şirvan Çeçen soluğu yeğeni küçük Şirvan'ın yanında alarak "Yeğenim Şirvan, bana her zaman şans getirdi. Onun geldiği her maçımızı kazandık" dedi.


Zorlu karşılaşmayı Kayserispor'un eski futbolcusu, antrenör Rıdvan Çeçen de yakından takip ederek oğlu Şirvan Çeçen'in başarısını maçtan sonra öperek kutladı. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kocasinan, Kayseri, Şirvan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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