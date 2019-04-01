Antrenör ve Sportif Eğitim Uzmanlarına Koruyucu Aile Eğitimi Verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antrenörlere ve Sportif Eğitim Uzmanlarına Koruyucu Aile ile Çocuk İstismarı ve Mahremiyeti konulu eğitim düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Antrenörlere ve Sportif Eğitim Uzmanlarına Koruyucu Aile ile Çocuk İstismarı ve Mahremiyeti konulu eğitim düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman ekibi tarafından verilen Koruyucu Aile ve Çocuk İstismarı ve Mahremiyeti hakkında bilgiler verildi. Eğitim seminerine antrenörler ve sportif eğitim uzmanları tarafından büyük ilgi gösterildi. - KAYSERİ

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