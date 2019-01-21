Son Dakika Haberleri: Antrenör Yıldırım Uran Vefat Etti

Antrenör Yıldırım Uran Vefat Etti

43 dakika önce

En son Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti.

Antrenör Yıldırım Uran Vefat Etti, System.String[]
En son Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti.

Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Yıldırım Uran'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.

Uran için Altınordu, Akhisarspor, Karşıyaka ve Göztepe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Kalp Krizi, Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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