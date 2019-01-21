Antrenör Yıldırım Uran Vefat Etti
43 dakika önce
En son Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti.
En son Antalyaspor
'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti.
Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Yıldırım Uran'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara
doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray
, Bursaspor
ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.
Uran için Altınordu
, Akhisarspor, Karşıyaka
ve Göztepe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:17 Kaynak: AA
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