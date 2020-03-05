Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor - Son Dakika

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın'ın tüm ilçelerinde kuruma bağlı 52 antrenör, 40 okulda eğitim öğretim saatleri içerisinde ilkokullarda yapılan, oyun ve fiziki...

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın'ın tüm ilçelerinde kuruma bağlı 52 antrenör, 40 okulda eğitim öğretim saatleri içerisinde ilkokullarda yapılan, oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde görevlendirildi.


"Antrenörler Okullarda" projesi ile 1-2-3 ve 4. sınıf çocukların temel hareket ve becerilerini geliştirerek, çocuklara spor kültürü aşılanıyor.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirerek yeteneklerini keşfetmek, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "2 bin 600 öğrenciye ulaşılan projede antrenörlerimizle bu çocuklarımızı erken yaşlarda sporla buluşturarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerini, kabiliyetlerini ve koordinasyonlarının gelişebileceğini düşündük. Tek hedefimiz bütün çocukları sporla buluşturmak, bu kültürle sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamaktır" dedi.


Fillikçioğlu açıklamasının devamında, "Milli Eğitim Bakanlığında görevli beden eğitimi öğretmenleri ile kadrolu ve sözleşmeli antrenörlerimizin yanı sıra fahri antrenörlerimiz de görev almaktadır. Öte yandan antrenörlerimiz tüm ilçelerdeki okulları gezerek, sporun fiziksel ve ruhsal faydalarını anlatıp, çocukları spora teşvik ediyorlar" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi
MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:14:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]