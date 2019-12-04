"Antrenörler Okullarda" projesi ile çocuklara spor kültürü aşılanıyor

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Antrenörler Okullarda Projesi" ile çocuklar, ana okulundan itibaren sporla tanışıyor.

Yaklaşık 3 haftadır 47 okulda 54 antrenörle uygulanan projeyle, temel hareket eğitimleri verilen çocuklara spor kültürü aşılanıyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirerek yeteneklerini keşfetmek istediklerini söyledi.

Projeyle çocukların bedensel, ruhsal, psikolojik gelişimlelerine katkı vermek istediklerini dile getiren Özbay, antrenör ve malzeme destekleriyle ana okulundan itibaren spor kültürünü aşılayacaklarını kaydetti.

Kendilerine bağlı tüm antrenörlerin yanı sıra fahri antrenörlerin okullara gittiğini anlatan Özbay, "Projeyi, anaokulundan liseye kadar planladık. Yoğunluğumuz anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrenciler. Antrenörlerle bu çocukları erken buluşturarak kişisel gelişimleri, kurallara uyum, kabiliyetleri ve koordinasyonlarının gelişebileceğini düşündük." diye konuştu.

Muhittin Özbay, amaçlarının gelecek nesilleri bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Sporun birleştiricilik, öz disiplin, kurallara uyma, fiziksel ve psikolojik gelişimden yararlanacaklar. 'Antrenörler Okullarda' diyoruz, sadece böyle bırakmıyoruz. Tatamiden labuta kadar tüm teknik malzeme desteğini de sağlamaya çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle 2 hafta içerisinde antrenör sayımızı 220, okul sayımızı 127'ye çıkarıyoruz. Kırılması güç bir rekora imza atacağız. İnşallah bu proje tüm Türkiye'ye yayılır, evlatlarımız televizyondan, bilgisayardan, cep telefonlarından kurtularak spor yaparlar. Projemize destek veren valimiz, belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gaziantep en kısa sürede sporda hak ettiği seviyeye gelecektir."

"Spor kültürünü okul öncesinden aşılamamız lazım"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise spor şehri Gaziantep'te birçok spor tesisi kurulduğunu, spora ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Spor yapmak isteyenlerin artık bahane sunmasına gerek kalmadığının altını çizen Mete, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yürüttükleri projenin, erken yaşta yetenek keşfi için önemli olduğunu aktardı.

Projenin sporu tabana yaymak için bir fırsat olduğuna dikkati çeken Mete, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak halk eğitim üzerinden görevlendirme yaptıklarını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle birlikte 220'nin üzerinde antrenörün görev alacağını belirterek, valilik, belediye başkanlığı olmak üzere kentteki kuruluşların kendilerine büyük destek verdiklerini dile getirdi.

Projenin büyük ilgi gördüğüne değinen Mete, "Projemiz şimdiden olumlu dönüşler almaya başladı. Bir okulda ilkokul birinci sınıf öğrencisi okula gitmekle ilgili sorun yaşıyor. Bu projeyle birlikte okula gitme isteği artmış. Bu etinlikle çocukların okula devamlılığı sağlanıyor. Spor kültürünü okul öncesinden aşılamamız lazım. Yeteneği olan çocuklar var. Antrenörlerimiz fiziksel gelişimleri, branşlara yatkınlıklarını görecek. Yüz bin nüfusu olan ülkelerde dünya şampiyonu çıkıyor. Türkiye'nin potansiyeli çok fazla. Biz bu bu şekilde çocuklarımıza ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporu, oyunla harmanlayarak sevdiriyoruz"

Antrenör Fırat Yiğit de projenin zamanla tüm şehire yayılacağını ifade etti.

Ana okulundan itibaren çocukları sporla tanıştırmak istediklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Çocuklara temel hareket eğitimi veriyoruz. Bunu oyunla harmanlayarak sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Kas, kemik yapıları gelişiyor. Haftanın beş günü 4 ana sınıfının öğrencisine 3 gün 2 saat sürelerle eğitim veriyorum. Branşları kolaya indirerek öğretiyoruz. Oyunlar oynatarak branşları tanıtıyoruz. Projeye ilk başladığımızda özellikle algı konusunda zayıf çocuklar vardı. Biraz ilerledikten sonra kas ve iskelet sistemlerinin daha iyi çalıştığını, algılarının arttığını farkettik. Verim alıyoruz. Bu da bizi işimize dört elle sarılmamızı sağlıyor. Hareket kabiliyeti artmaya, sporu sevmeye başladılar."