Son Dakika Haberleri: Antrenörlerden Diyarbakırlı annelere destek
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Antrenörlerden Diyarbakırlı annelere destek

10 dakika önce

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Van Şubesi tarafından açılan C lisans kursuna katılan antrenörlerden Diyarbakır'daki annelere destek.

Antrenörlerden Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Van Şubesi tarafından açılan C lisans kursuna katılan antrenörlerden Diyarbakır'daki annelere destek.


Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Van Şubesi Başkanı Mehmet Tuğrul, "TFF -TÜFAD işbirliği ile ilimizden ve ilimize ait bölgemiz antrenör adayları ve diğer illerden gelen antrenörlerimizle Van'da açtığımız C lisans kursundan Diyarbakır annelerine destek verdik. Karşılıksızdır annelerin sevgisi, merhameti, arayışı, feryadı. Annelerimizin yanındayız" dedi. - VAN

Türkiye, Futbol, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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