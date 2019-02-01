Antrenörlerle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Toplantıda; Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi, İl Spor Merkezleri, Okul Spor Faaliyetleri Ve Sporcu sayısının arttırılmasına önem verilmesi konuları konuşuldu.

Ayrıca toplantıda; antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.