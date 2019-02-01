Son Dakika Haberleri: Antrenörlerle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Antrenörlerle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleriyle Kamp Eğitim Merkezi toplantı Salonunda Ocak ayı antrenör değerlendirme toplantısı yaptı.

Antrenörlerle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleriyle Kamp Eğitim Merkezi toplantı Salonunda Ocak ayı antrenör değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi, İl Spor Merkezleri, Okul Spor Faaliyetleri ve Sporcu sayısının arttırılmasına önem verilmesi konuları konuşuldu.

Ayrıca toplantıda, antrenörlere branşlarla ilgili çalışma programları ile İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası dereceler, gösterilen genel durum ve başarı değerlendirmesi ile ilgili konuların üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Özverili çalışmalarından dolayı antrenörlere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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