Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı

Açıklamada, "Sonuçlara yönelik itirazları 12 Aralık saat 23.59'a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz." denilirken, sonuçlara "http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden bakılabilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020 Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklandığı ilan edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

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