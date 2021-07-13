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ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!! - Son Dakika

ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!!

13.07.2021 15:09
ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!!, System.String[]

14-19 AĞUSTOS 2021 ANKARA DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021KURS TARİHİ: 14-19 AĞUSTOS 2021EĞİTMEN: Hakan TAŞDEMİRKursun Yapılacağı Adres: Kuzu Effect AVM Kat: 2 Çankaya/Oran/ANKARADers Programı için Tıklayınız...

14-19 AĞUSTOS 2021 ANKARA DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-19 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Hakan TAŞDEMİR

Kursun Yapılacağı Adres: Kuzu Effect AVM Kat: 2 Çankaya/Oran/ANKARA

Ders Programı için Tıklayınız...

14-21 AĞUSTOS 2021 ANKARA ARJANTİN TANGO 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU (8 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-21 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Murat GÜRMEN

Kursun Yapılacağı Adres: Remzi Oğuz Arık mah. Tunus cad. 46/3 Çankaya/ANKARA

Ders Programı için Tıklayınız...

14-18 AĞUSTOS 2021 ANKARA SERBEST STİL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-18 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Tayfun TEZEL

Kursun Yapılacağı Adres: Kuzu Effect AVM Kat: 2 Çankaya/Oran/ANKARA

Ders Programı için Tıklayınız...

23-28 AĞUSTOS 2021 BURSA SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 23-28 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Erdik ŞADILLIOĞLU

Kursun Yapılacağı Adres: Karaman mah. Kafkas sok. no: 15 Nilüfer/BURSA

Ders Programı için Tıklayınız...

NOT: Antrenörlük kurslarının ön kayıtları yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.

UYGULAMA EĞİTİMİ

Temel Eğitimi başarı ile bitirenlerin federasyonlarca yapılan eğitimini ifade eder. Ayrıca Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 19. maddesinde (kademeler arası geçiş süresi) yer alan şartlara da haiz olmanız gerekmektedir.

a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,

b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere yönelik düzenlenen bir eğitimdir.

Uygulama Eğitimine Katılım Şartları

1) Federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık şartlarını taşımak

2) 18 Yaş (İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak)

3) En Az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

4) T. C. Vatandaşı Olmak

5) Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan mahkum olmamak

6) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!!

Remzi Oğuz Arık, Çankaya, Ekonomi, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!! - Son Dakika


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