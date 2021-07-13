ANTRENÖRLÜK UYGULAMA KURSLARI AÇILIYOR!!! - Son Dakika

14-19 AĞUSTOS 2021 ANKARA DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-19 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Hakan TAŞDEMİR

Kursun Yapılacağı Adres: Kuzu Effect AVM Kat: 2 Çankaya/Oran/ANKARA

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14-21 AĞUSTOS 2021 ANKARA ARJANTİN TANGO 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU (8 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-21 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Murat GÜRMEN

Kursun Yapılacağı Adres: Remzi Oğuz Arık mah. Tunus cad. 46/3 Çankaya/ANKARA

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14-18 AĞUSTOS 2021 ANKARA SERBEST STİL 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 14-18 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Tayfun TEZEL

Kursun Yapılacağı Adres: Kuzu Effect AVM Kat: 2 Çankaya/Oran/ANKARA

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23-28 AĞUSTOS 2021 BURSA SPORTİF SOSYAL DANSLAR (SALSA) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 28 TEMMUZ-10 AĞUSTOS 2021

KURS TARİHİ: 23-28 AĞUSTOS 2021

EĞİTMEN: Erdik ŞADILLIOĞLU

Kursun Yapılacağı Adres: Karaman mah. Kafkas sok. no: 15 Nilüfer/BURSA

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NOT: Antrenörlük kurslarının ön kayıtları yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.

UYGULAMA EĞİTİMİ

Temel Eğitimi başarı ile bitirenlerin federasyonlarca yapılan eğitimini ifade eder. Ayrıca Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 19. maddesinde (kademeler arası geçiş süresi) yer alan şartlara da haiz olmanız gerekmektedir.

a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,

b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere yönelik düzenlenen bir eğitimdir.

Uygulama Eğitimine Katılım Şartları

1) Federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık şartlarını taşımak

2) 18 Yaş (İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak)

3) En Az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

4) T. C. Vatandaşı Olmak

5) Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan mahkum olmamak

6) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak

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GİRİŞ

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