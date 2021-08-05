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Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu

05.08.2021 11:14

- Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu Türkiye şampiyonu engelli sporcu hikayesiyle örnek oldu Sivas'ta yaşayan ve geçirdiği çocuk felci sonucunda ortopedik engelli olup, koltuk değneklerine mahkum kalan 47 yaşındaki Gülçin Savun, 2 yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda Türkiye şampiyonu oldu.

- Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye şampiyonu engelli sporcu hikayesiyle örnek oldu

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve geçirdiği çocuk felci sonucunda ortopedik engelli olup, koltuk değneklerine mahkum kalan 47 yaşındaki Gülçin Savun, 2 yıl önce başladığı bilek güreşi sporunda Türkiye şampiyonu oldu.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2021 Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kol 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanan Sivaslı sporcu Gülçin Savun'u, bu başarıya ulaştıran hikayesi takdir topladı.

Savun, geçirdiği çocuk felci nedeniyle ortopedik engelli oldu. Ardından, engellilerin menfaatleri ve hakları hususunda çalışmalar yapmaya başladı. Savun, daha sonra ailesinin de desteğiyle bilek güreşi sporuyla tanıştı.

Kendi kendine idmanlar yaptı

2 yıl önce bilek güreşine başlayan ve antrenörler nezaretinde çalışan Gülçin Savun, daha sonra pandemi nedeniyle kendi başına idmanlar yapmaya başladı. Evde tek başına antrenörsüz çeşitli aletlerle çalışan başarılı sporcu, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2021 Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sol kol 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

"Sıradaki hedefim dünya şampiyonluğu"

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlatan Savun, Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Gülçin Savun, "Şampiyona çok heyecanlıydı. Başaracağımı düşünerek gittim. Hocalarım ve ailem çok destek verdiler. Türkiye şampiyonu oldum, o heyecanı anlatamam. Bu benim ilk şampiyonluğum. Sıradaki hedefim dünya şampiyonluğu. İnşallah dünya şampiyonluğundan da başarıyla geleceğime inanıyorum" dedi.

"Zorluk çektim"

Korona virüs nedeniyle spor salonunda antrenman yapamadığını ve antrenörsüz bir şekilde evde şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Savun, "Spor salonları kapalı olduğu için mecburen hocalarımızın taktiklerini evde tek başıma uygulamaya çalıştım. Karşımda çalışabileceğim kimse de yoktu. Çok zorluklar çektim. Bazı aletlerle evde kendi başıma çalıştım. Ağırlıklar kaldırdım. Evde olabilecek bütün imkanları değerlendirdim" ifadelerini kullandı.

Bilek güreşi sporcusu Gülçin Savun, son olarak dünya şampiyonluğu hedefi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Eylül ayında Gürcistan'da dünya şampiyonası var. Hedefim dünya şampiyonluğu ve inşallah Gürcistan'dan dereceyle gelmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu
Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu

Engelli, Türkiye, Mahkum, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antrenörsüz Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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