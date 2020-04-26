Antrenörü hayatını değiştirdi, o da yeni hayatları değiştirmenin peşinde

BURDUR merkez Çine köyünde yaşayan ve 4'üncü sınıfta atletizme başlayan Yasemin Zengin'in (23) yaşamı, 10 yıl önce tanıştığı antrenör Asım Yüz ile baştan aşağı değişti. Dağ koşusu branşında yarışmalara katılmaya başlayan Zengin, 2016 yılında altın madalya kazandı. Şimdi okulunu bitirmek ve antrenör olmak için çalışan Yasemin Zengin, "Antrenör olup, kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.

Burdur merkez Çine köyünde oturan, 3 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Yasemin Zengin, ilkokulu okuduğu Kayaaltı köyünde 4'üncü sınıfta atletizmle tanıştı. Okulunu temsilen ildeki yarışmalara katılan Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Asım Yüz'ün dikkatini çekti. Katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Yasemin Zengin 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildi. Milli formayla katıldığı yarışmalarda da çeşitli başarılar kazanan Zengin, 2016 yılında 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Şimdi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yasemin Zengin, en büyük hedefinin antrenör olup, kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

2016'DA ALTIN MADALYA KAZANDI

2010 yılından itibaren Asım Yüz ile çalışmaya başlayan Yasemin Zengin, "Herkesin kaderini değiştiren bir öğretmen vardır. Benim kaderimi de Asım hocam değiştirdi. Asım hocayla tanıştıktan sonra beni kendi takımına aldı. Çeşitli Türkiye dereceleri yaptım. 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildim. Fransa 'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla dünya şampiyonu olduk. 2015 yılında Romanya 'nın Buşteni kentinde yapılan Genç Bayanlar 4800 metre Dağ Koşusu Balkan Şampiyonası'nda bireysel olarak 9'uncu, milli takımla ise ikincilik kürsüsüne çıktım. 2016 yılında Bulgaristan 'ın Nova Zagora kentinde düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım" dedi.

'BAŞARILI SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Her şeyin çok çalışmayla gerçekleştiğini kaydeden Yasemin Zengin, "MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ben de antrenör olup, kendim gibi başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum. Yaşadığım köyde aileme 'Kız çocukları okumaz, neden koşturuyorsunuz' gibi sözler söylendi. Ailem bana destek oldu. Onların desteğiyle başarılar gelmeye başladı" diye konuştu.

'ANTRENÖRLÜK BELGESİNİ DE ALDI'

Yasemin Zengin'in antrenörü Asım Yüz de şöyle dedi:

"Yasemin'i ilkokul dördüncü sınıftayken, il yarışmalarında gördüm. Daha sonra kendi takımıma alarak, il karması ile müsabakalara götürmeye başladım. Gittiğimiz pist, yol koşusu, dağ koşusu gibi yarışmalarda başarı sağladı. İlk senesinde Adana'da 2 bin metre yıldızlar kros müsabakasında Türkiye ikincisi oldu. 2013 yılında Denizli Çal'da yapılan seçmelerde yıldızlar dağ koşusu milli takımına seçildi. Milli formayla ülkemizi 5 defa temsil etti. Bu yıl okulu bitiyor. Antrenörlük belgesini de aldı. İnşallah kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirirse, bizim mutluluğumuz bu olacak."