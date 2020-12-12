Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı - Son Dakika

Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı

12.12.2020 15:20
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı, System.String[]

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un, Kayseri'nin ilk siyah kuşak karatecisi ve ilk Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı.

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/ YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un, Kayseri'nin ilk siyah kuşak karatecisi ve ilk Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Şehit Kurt'u gözyaşlarıyla anlatan Karate Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Altınok, "Başarılı ve karakterli bir sporcuydu" dedi.

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un acı haberi memleketi Kayseri'yi yasa boğdu. Şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'un 1995 yılında karateye başladığı, karate de Kayserinin ilk siyah kuşak sporcusu olduktan sonra Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Kurt'u anlatan Karate Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Altınok, duygusal anlar yaşadı.

Altınok, "Yasin'in Kayseri karatesine çok büyük emekleri oldu. Vatanımıza da canını feda etti. Vatanımıza canımız feda olsun. Yasin 1995 yılında sporcu olarak kardeşi ile beraber 9 yaşında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate antrenmanlarına başladı. 1997 yılında kahverengi kuşak aldıktan sonra Malatya'da yapılan siyah kuşak imtihanında ilimizin ilk siyah kuşak sporcusu oldu. 1 yıl sonrasında da kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri'nin ilk Türkiye şampiyonuydu. Başarılı ve karakterli bir sporcuydu. Sporculuktan sonra da 2002 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne başladı ve 2009 yılında da mezun oldu. Bizim sporcumuzdan ziyade manevi bir evladımızdı. Yasin'i anlatmak benim boğazıma düğümleniyor. Allah şehadetini kabul etsin. Allah ailesine sabır versin. Belki ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizde burada kendi evimizi şehit evi olarak açtık ve bayrağımızı balkona astık. Camia olarak inşallah Yasinimiz'i unutturmayacağız. Onu hem sporda hem de ülkemizde unutturmayacağız. Onun ismini de taşıyan bir müsabaka yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı
Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı

Yasin Kurt, Kayseri, Yüzbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antrenörü şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'u anlattı - Son Dakika


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