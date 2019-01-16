Son Dakika Haberleri: Antrenörün Kedisi 'Şans' ile Güldüren Görüntüleri

Antrenörün Kedisi 'Şans' ile Güldüren Görüntüleri

2 saat önce

KOCAELİ'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç'un kedisi 'Şans' ile konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Antrenörün Kedisi 'Şans' ile Güldüren Görüntüleri, System.String[]
KOCAELİ'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç'un kedisi 'Şans' ile konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

2 yaşındaki 'Şans' isimli erkek kedinin 1 aydır bakımını üstlenen futbol antrenörü Haydar Koç, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Haydar'ın 'Şans' ile konuşması, oyunlar oynaması görenlerin ilgisini çekti. 'Şans'ın kaptaki su yerine musluktan su içmesi, sahibi Haydar Koç'un attığı tokayı defalarca geri getirmesi, kendisine masaj yapılırken sesler çıkarması dikkat çekiyor. Haydar Koç, Şans'ı ninni söyleyip ayağında sallayarak uyutuyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

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