Antrenörün Kedisi 'Şans' ile Güldüren Görüntüleri
2 saat önce
KOCAELİ'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç'un kedisi 'Şans' ile konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
KOCAELİ'de yaşayan futbol antrenörü Haydar Koç'un kedisi 'Şans' ile konuşması, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
2 yaşındaki 'Şans' isimli erkek kedinin 1 aydır bakımını üstlenen futbol antrenörü Haydar Koç, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Haydar'ın 'Şans' ile konuşması, oyunlar oynaması görenlerin ilgisini çekti. 'Şans'ın kaptaki su yerine musluktan su içmesi, sahibi Haydar Koç'un attığı tokayı defalarca geri getirmesi, kendisine masaj yapılırken sesler çıkarması dikkat çekiyor. Haydar Koç, Şans'ı ninni söyleyip ayağında sallayarak uyutuyor. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
Gamze Özçelik Selda Alkor'un Kendisine Yönelik Eleştirilerine Cevap Verdi!
Dünyaca Ünlü Spor Modeli Estefania Pereira'nın 2 Yıldır Sevgilisinden Şiddet Gördüğü Ortaya Çıktı
Direksiyondaki Anne, Araçtan Düşen Çocuğunu Fark Etmeden Yoluna Devam Etti
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı