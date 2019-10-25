Son Dakika Haberleri: Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması
Son Dakika Spor Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması

Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması

1 saat önce

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysuspor antrenörü Halit Kurt'a tepki gösterdi.

Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması, System.String[]

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat atan Meysu spor antrenörü Halit Kurt'a tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olayını asla tasvip edilemeyeceği belirtilerek, "Olayının yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Konuyla ilgili şu anda farklı takımlarda oynayan o dönemki Meysusporlu futbolcu kardeşlerimiz ile iletişime geçmiş bulunmakta ve olayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ederek hukuki boyuta taşımak konusunda girişimlerimizin başladığını belirtmek isteriz." denildi.

Halil Kurt'un hala Meysuspor'da antrenörlük yaptığı aktarılan açıklamada, "Şahsın asla tasvip edilmeyecek bu tip eğitmen davranışları sergilemesinin spor ahlakı ile bağdaşmadığını ve bir daha yaşanmaması için gereken girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Halit Kurt, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim
TFF, soyunma odasında oyuncuları tokatlayan antrenöre soruşturma açtı! Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]