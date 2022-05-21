Antrenörünün attığı tokat yüzünden gündem olan sporcu ilk kez konuştu: Şoka girmiştim, tokat atmasını ben istedim

Diyarbakır'da Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör Orhan Baytekin, müsabakayı kaybeden sporcu genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün yaşanan skandal olaya tepki yağdı.

"HÜR İRADEMLE BANA TOKAT ATMASINI İSTEDİM"

Antrenörü Orhan Baytekin'in kendisine attığı tokatla gündeme gelen İrem Pala ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Pala, "Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Hür irademle bunu istedim. Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım. Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma. Maçımın tamamını izlemediniz, sadece 15 saniyesini izlediniz ve gerideyken kesilen bir videoydu. Tamamını izlemeden lütfen bir şey söylemeyin" dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN TOKAT AT DEDİ"

İrem Pala'ya tokat atan antrenörü Orhan Baytekin de sporcusunun maçta şoka girdiğini ve tokat atmasını kendisinin istediğini ifade ederek, "Maç bitince karşı tarafın sporcusunu tebrik ettim. Ondan sonra benim sporcum geldi. Elimi ensesine attım, 'kızım bir şeyin var mı?' dedim. 'Yok' dedi, 'hocam Allah rızası için tokat at' dedi. Ben de tokat attım. Yavaş mı değil mi bilmiyorum. Ben de o stresteydim, ben gülerek dışarıya çıktım. Onun da arkamdan geldiğini gördüm. Beraberce dışarıya çıktık. Bu karalama politikasına girdik. Ben şu ana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. 3-4 senedir takım şampiyonluğunu da kimseye bırakmadık. Miniklerde, yıldızlarda ve gençlerdeki kategoride sürekli 7-8 madalya aldık. Dün 3 madalyamız da garantiydi final oynuyorduk.

"HİÇBİR SPORCUMU DÖVMEDİM, ZARAR DA VERMEDİM"

Ben hiçbir sporcumu dövmedim, hiç zarar da vermedim. Aileler de her zaman benim yanımda oldu. Bu karalama politikasından dolayı mağdur durumdayım. İşime son verildi, salona girip çıkma şansım yok. Sporcularım mağdur durumda. Şampiyon sporcu yetiştirecek bir düzeydeyim. Ben olmasam dahi sporcularım inşallah şampiyon olacaktır" diye konuştu.