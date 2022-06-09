Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8) - Son Dakika
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Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)

09.06.2022 15:51

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğünce helikopter sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Alevlerin diğer antrepolara sıçramaması için o bölümlere yönelik soğutma çalışmaları yapılıyor.

Çevre ilçelerden gelen iş makineleri ve kamyonlar da yangının yayılmaması için antreponun etrafına toprak döküyor.

Öte yandan, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da bölgede incelemede bulundu.

Mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu kurtarıldı

Yangın bölgesinde köpek ve 4 yavrusunun mahsur kaldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Köpek ve yavruları, itfaiye ekiplerince bölgeden kurtarılarak vatandaşlara teslim edildi.

Güvenli bölgeye götürülen köpeklere su ve süt verildi.

Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)
Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8)

YORUMLAR
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Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (6) Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (6) Hatay'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor Hatay'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (8) - Son Dakika

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