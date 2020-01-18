Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika Ekonomi

Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik

6 saat önce

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünleri, birbiriyle karıştırılabilecek.

Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik, System.String[]

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünleri, birbiriyle karıştırılabilecek.

Ticaret Bakanlığının antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit geçirilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, antrepoya alınmış aynı veya farklı GTİP ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilecek. Böylece, aynı gümrük tarife istatistik pozisyonuna tabi ürünler de karıştırılabilecek.

Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınacak. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılacak.

İhrakiye (ülkenin karasuları veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı) teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilecek.

Antrepo işleticilerinde aranacak nitelikler

Tebliğle, karıştırma işlemi yapılacak antrepolarda ve işleticilerde aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, antrepo işleticisi firmaya usulsüzlük ve vergi cezalarıyla ilgili, geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının yüzde 2'sini aşmaması gerekecek.

Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının yüzde 5'ini aşmaması şartı aranacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı
Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi ABD'li ses ekipmanları üreticisi Bose, 119 mağazasını kapatacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antrepolarda akaryakıt karıştırma işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]