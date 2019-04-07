Son Dakika Haberleri: Antropoloji Öğrencileri Fidan Dikti

Antropoloji Öğrencileri Fidan Dikti

50 dakika önce

Hitit Üniversitesi, Antropoloji bölümü öğrencileri fidan dikti.

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Hitit Üniversitesi, Antropoloji bölümü öğrencileri fidan dikti.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Antropoloji öğrencileri tarafından "Dikili Bir Ağacım Var"sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Atçalı bölgesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nünde destek verdiği öğrencilere doğa ve ağaç sevgisinin aşılanması amacıyla yapılan etkinlikte fidan diken öğrenciler diktikleri ağaçların başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

Törene Antropoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, bölüm öğrencileri katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

Dikili, Hitit Üniversitesi, Güncel
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