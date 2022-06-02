AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar! - Son Dakika
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AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar!

02.06.2022 22:38
AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar!

AnTuTu, mayıs ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Günden güne yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama platformları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları ve eksilerini görebiliyoruz. Son olarak mayıs ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

Mayıs ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun mayıs ayı listesine bakarsak, MediaTek'in ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 8'ine güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Dimensity 8100 işlemcisinden güç alan vivo S15 Pro oldu. Toplamda 814 bin 995 puan alan cihazı, 809 bin 706 puanlı realme GT Neo 3 takip ediyor.

AnTuTu açıkladı: En hızlı orta segment telefonlar!

Listenin üçüncü sırasında 808 bin 642 puanlı Redmi Note 11T Pro+ bulunuyor. Dördüncü sırada 808 bin 560 puan alan OPPO Reno 8 Pro+ 5G yer alırken, beşinci sırada ise 808 bin 431 puanla Redmi K50 karşımıza çıkıyor.

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İşte mayıs ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

vivo S15 Pro – 814 bin 995 puan

realme GT Neo 3 – 809 bin 706 puan

Redmi Note 11T Pro+ – 808 bin 642 puan

OPPO Reno 8 Pro+ 5G – 808 bin 560 puan

Redmi K50 – 808 bin 431 puan

OnePlus Ace – 800 bin 305 puan

Redmi Note 11T Pro – 779 bin 441 puan

OPPO K10 5G – 771 bin 525 puan

vivo S15 – 739 bin 553 puan

iQOO Neo6 SE – 732 bin 964 puan

Peki szi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi model kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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