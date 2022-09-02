Zirve şaşırttı! En hızlı orta segment telefonlar - Son Dakika
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Zirve şaşırttı! En hızlı orta segment telefonlar

02.09.2022 16:41
Zirve şaşırttı! En hızlı orta segment telefonlar

AnTuTu, ağustos ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

Her geçen gün yeni bir modelin karşımıza çıktığı akıllı telefon pazarında AnTuTu gibi kıyaslama mecraları kritik bir rol oynuyor. Bu sayede hangi modelin nasıl bir performans sergilediğine dair fikir sahibi oluyoruz. Aynı zamanda söz konusu modellerin segmentindeki rakiplerine kıyasla artıları veya eksilerini görebiliyoruz. Son olarak ağustos ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi belli oldu.

Ağustos ayının en hızlı orta segment telefonları

AnTuTu'nun ağustos listesine bakarsak, Qualcomm'un ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin tamamına güç veriyor. Buna göre geçen ayın şampiyonu Snapdragon 778G işlemcisiyle gelen iQOO Z5 oldu. Toplamda 576 bin 209 puan alan cihazı, 570 bin 8 puanlı OPPO Reno 8 5G takip etti.

Zirve şaşırttı! En hızlı orta segment telefonlar

Listenin üçüncü sırasında 552 bin 598 puanlı Xiaomi Civi 1S yer alırken, dördüncü sırada 536 bin 806 puanlı Honor 70 karşımıza çıkıyor. Beşinci sırada ise 534 bin 799 puanlı Xiaomi 11 Lite 5G NE bulunuyor.

En hızlı Android telefonlar belli oldu: İşte ilk 10 model!

İşte ağustos ayının en hızlı orta segment Android telefonları;

iQOO Z5 – 576 bin 209 puan

OPPO Reno 8 5G – 570 bin 008 puan

Xiaomi Civi 1S – 552 bin 598 puan

Honor 70 – 536 bin 806 puan

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 534 bin 799 puan

Honor 60 – 523 bin 644 puan

Honor 50 Pro – 522 bin 228 puan

Honor 50 – 516 bin 695 puan

Huawei P50E – 510 bin 727 puan

Huawei nova 9 Pro – 503 bin 343 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi model listede kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
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Kaynak: Shiftdelete

Renault, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Zirve şaşırttı! En hızlı orta segment telefonlar - Son Dakika

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