Son Dakika Haberleri: Antutu, Ocak Ayının En İyi 10 Akıllı Telefonunu Yayınladı

Antutu, Ocak Ayının En İyi 10 Akıllı Telefonunu Yayınladı

8 dakika önce

Benchmark platformu Antutu, yeni yılın ilk ayında en iyi performansı gösteren akıllı telefonları listeledi.

Antutu, Ocak Ayının En İyi 10 Akıllı Telefonunu Yayınladı, System.String[]
Düzgün çalışan ilk versiyonu Şubat 2018'de yani 11 ay önce yayınlanan, cihazların performans testlerinin yapıldığı Antutu platformu özellikle akıllı telefonlar arasında yapılan karşılaştırmalarda önemli bir rol oynuyor. Her ay düzenli olarak en başarılı 10 akıllı telefonu listeleyen Antutu, Ocak ayını da boş geçmedi. İşte 2019'un ilk ayında Antutu'da en yüksek skor alan ilk 10 akıllı telefon:



ZTE Nubia Red Magic Mars 320.996 skor


Huawei Mate 20 308.140 skor


Honor V20 306.567 skor


Huawei MATE 20 X 304.203 skor


Honor Magic 2 301.260 skor


Xiaomi Black Shark Helo 299.495 skor


Huawei Mate 20 Pro 298.659 skor


OnePlus 6T 296.577 skor


Vivo NEX 295.052 skor


Asus ROG 295.008 skor

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Listenin ilk 3 sırasında yer alan akıllı telefonlar geçen ayki listedeki yerlerini koruyor. Nubia Red Magic Mars listede ilk sırada yer alırken Ekim 2018'de lansmanı gerçekleşen Huawei Mate 20 onu takip ediyor. Gücünü 7 nm mimarisi ile üretilen ilk mobil yonga seti olma unvanına sahip Kirin 980'den alan Honor V20 ise listedeki yerini başarıyla koruyor.



~ZTE nubia Red Magic Mars




Samsung'un 25- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC) Infinity-O ekrana sahip Galaxy S10 akıllı telefonunu tanıtmasıyla bu listenin baştan aşağıya bir yenilenme geçireceği tahmin ediliyor. Antutu'nun Şubat ayı ilk 10'u oldukça büyük bir sürprizle bizleri bekliyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 

Huawei, Teknoloji
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