Son Dakika Haberleri: Anüs kanseri nedir? Belirtileri ne şekilde ortaya çıkar?
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Anüs kanseri nedir? Belirtileri ne şekilde ortaya çıkar?

6 saat önce

Anüs kanseri nedir? Belirtileri ne şekilde ortaya çıkar?

Anüs kanseri nedir? Belirtileri ne şekilde ortaya çıkar?, System.String[]

Anüs bağırsakların dışa açıldığı dışkılamanın yapıldığı organ. Halk arasında makat olarak adlandırılıyor. Aslında anüs çok karmaşık sinir ve kas yapılarından oluşan oldukça fonksiyonel bir organ.


Anüs kanserine neden olan faktörlerin başında rahim ağzı kanserinin de en büyük sorumlusu olan human papillomavirus (HPV) virüsü geliyor. Aktif haldeki HPV virüsü anüs ve çevresinde siğil şeklinde ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (Centers for Disease Control and Prevention) göre anüs kanseri vakalarının yüzde 91'i HPV kaynaklı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:49 
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