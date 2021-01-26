ANVR Başkanı'ndan Türkiye için güzel açıklama: "Türkiye konusunda beklentim yüksek"

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye'nin ana turizm pazarlarında lider konumda bulunan turizm örgütleriyle görüşmelerine devam ediyor. TÜRSAB Başkanı, son olarak Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) Başkanı Frank Oostdam ile online toplantı yaptı.

Türkiye'nin turizmde aldığı salgın önlemlerine övgü

Toplantı, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya'nın 500 bin Türkün Hollanda'da yaşadığını hatırlatmasıyla başladı. İki ülkenin arasındaki güçlü bağlara işaret eden TÜRSAB Başkanı, Hollanda'nın, Türkiye'nin ana pazarlarından biri olduğunu vurguladı ve pandemiye rağmen 2020 yılında yaklaşık 240 bin Hollandalının Türkiye'yi ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bağlıkaya, pandemi nedeniyle Türkiye'de alınan önlemler hakkında meslektaşına bilgi verdikten sonra turizm alanında alınan tedbirlerle ilgili ne düşündüğünü sordu. ANVR Başkanı Frank Oostdam, yapılanları yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin güneyinde alınan önlemleri çok etkileyici bulduklarını ifade etti. "Bence, Türkiye'de etkileyici önlemler alıyorsunuz. Takdir ediyorum. Sağlık ve güvenlik protokolleri konusunda başı çeken ülkelerden birisiniz. Hollanda halkı turizmde özellikle bunu arıyor. Gelecek yıllarda başarılı olup olmamak da bu faktörlere bağlı olacak. Otellerin sağlık için aldığı güvenlik önlemleri kararları etkileyecek" dedi.

"Hollanda'daki seyahat acentalarının üçte biri pandemi nedeniyle iflas edecek"

Tüm dünyada olduğu gibi Hollanda'daki seyahat acentalarının da zor günler geçirdiğini ifade eden ANVR Başkanı Frank Oostdam, ülkesinde turizm sektöründe çalışanların işsiz kaldığını vurguladı. "Sektörde bir kaos mevcut. Hollanda hükümetinden destek alıyoruz ama çok işsiz var. Sektörümüzde çalışanların sanırım üçte ikisi işsiz kaldı ve 2021'in ilk çeyreğinde firmaların üçte birinin iflas etmesini bekliyoruz. Orta ve küçük ölçekli seyahat acentaları ve tur operatörlerinin ciddi sorunları var. Büyük darbe aldık." sözleriyle, Hollanda'da yaşanan krizin ne derece büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

"2021 yazında Türkiye'ye yönelik taleplerde beklentimiz yüksek"

Bağlıkaya ve Oostdam, 2021 yılı öngörüsü hakkında da görüş alışverişi yaptılar. ANVR Başkanı "2020'de yurt dışı turizminde yüzde 85-90 oranında düşüş yaşadık. Normal zamanda Hollandalıların yüzde 50-60'ı yurt dışında tatil yapar. Bu yıl insanlar kendi arabalarıyla tatile gittiler, büyük otellerde kalmadılar, kamp yaptılar. 2021 yazında bu yıla göre büyük bir artış bekliyoruz. Normal dönemin yüzde 50'sine ulaşırız diye tahmin ediyoruz. Hollanda'daki önde gelen araştırma şirketleri bazı anketler yaptı. Hollanda halkı mümkün olan en kısa sürede yurt dışına çıkmak istiyor. Aşılanma sürecinin yaz tatil planlarında etkili olacağını düşünüyoruz. Şu anda burada mart ayına kadar seyahat edilmemesi tavsiye ediliyor. Ülkeye turist de alınmıyor ve 10 günlük karantina uygulanıyor. Bence insanlar yaza kadar seyahat etmeyecek. Büyük tur operatörleri rezervasyon almaya başladı. 2021 temmuz ayında çok fazla insanın yurt dışına çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye konusunda beklentim yüksek. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Türkiye bizim için çok önemli bir güzergah. Özellikle bu yılla karşılaştırdığımızda Hollanda-Türkiye pazarı için 2021'den çok umutluyum" sözleriyle 2021'de büyük bir artış beklediklerini ifade etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, meslektaşına verdiği değerli bilgiler için teşekkür etti ve "2021 yazında Hollandalıları Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacağız." sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.