Anya'yı Beklerken Filmi - Son Dakika
Son Dakika Sinema Anya'yı Beklerken Filmi - Son Dakika

Anya'yı Beklerken Filmi

59 dakika önce

Anya'yı Beklerken filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Anya'yı Beklerken filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Anya'yı Beklerken Filmi, System.String[]

Ben Cookson'un Michael Morpurgo'nun aynı adlı eserinden senaryolaştırdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Anjelica Huston, Jean Reno, Gilles Marini, Thomas Kretschmann ve Sadie Frost yer alıyor.

Yönetmen: Ben Cookson

Senaryo: Ben Cookson, Michael Morpurgo

Oyuncular: Anjelica Huston, Jean Reno, Thomas Kretschmann, Noah Schnapp, Sadie Frost, Nicholas Rowe, Gilles Marini, Tómas Lemarquis, Frederick Schmidt, Joséphine de La Baume, Elsa Zylberstein, William Abadie, Urs Rechn, Lukas Sauer, Raj Awasti, Declan Cole, Nathan Lea, Kevin Kain

Filmin Türü: Savaş

Orijinal Adı: Waiting For Anya

Yapımcı Firma: Goldfinch

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Belçika, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: Goldfinch

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:58 Kaynak: InterSinema.com
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