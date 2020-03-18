Anzak Günü anma törenleri iptal edildi - Son Dakika
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Anzak Günü anma törenleri iptal edildi

15 dakika önce

Her yıl 25 Nisan'da gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri Avusturalyalı yetkililerinin aldığı karar ile iptal edildi.

Anzak Günü anma törenleri iptal edildi, System.String[]

Her yıl 25 Nisan'da gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri Avusturalyalı yetkililerinin aldığı karar ile iptal edildi. Kararı Avusturalya Büyükelçesi Marc Innes Brown kendi twitter hesabından "Kovid-19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü Törenleri iptal edilmiştir." diyerek duyurdu.


Kovid-19 (Coronavirüs) Salgını nedeniyle dünyada önlemler artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 25 Nisan'da yapılması için hazırlıklar yapılan Anzak Günü törenleri de Kovid 19 yüzünden iptal edildi. Törenlerin iptalini Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Browb kendi twitter hesabından duyurdu. Innes Brown yazdığı twitinde "Kovid-19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü Törenleri iptal edilmiştir. ÇanakkaleGovTR ve TarihiAlan alan dahil olmak üzere hazırlıklar için bizimle birlikte yoğun bir şekilde çalışan herkese teşekkür ederiz. 2021'de görüşmez üzere!" dedi. - ÇANAKKALE

Avustralya, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:34 Kaynak: İHA
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