Anzak Koyu yolu, heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Kabatepe'den Anzak Koyu'na giden yolda toprak kayması meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle, İl Trafik Komisyonu'nun kararıyla Anzak Koyu yolu trafiğe kapatıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda her yıl 25 Nisan sabahı binlerce Avustralya ve Yeni Zelandalı'nın katılımıyla Şafak Ayini töreninin yapıldığı Anzak Koyu'na giden yolda toprak kayması meydana geldi. Birkaç yıl önce de bölgede yaşanan aynı problem nedeniyle yolda çalışma yapılmış, deniz kenarı bölümüne yağmur sularının akmasını kolaylaştırmak için menfezler yapılmıştı. Yine toprak kaymasını önlemek için sahil bandına istinat duvarları örülmüştü. Aynı bölgede yeniden toprak kayması meydana gelince, İl Trafik Komisyonu'nun 24 Mart 2020'de aldığı karar doğrultusunda, heyelan riskinin oluştuğu Anzak Koyu yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

TÖREN VE MUHAREBE ALANLARI ZİYARETÇİLERE AÇIK

Yapılan çalışmalarda, mevcut istinat duvarlarının işlevini yitirdiği ve topoğrafyada sabitlik problemleri olduğu tespit edildi. Yolda zaman zaman kütlesel kopmaların yanı sıra heyelan riski olduğu gerekçesiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin ve yerel halkın can ve mal güvenliğinin tehlike altında olduğu tespit edilince, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin bulunduğu Kabatepe bölgesine Türkçe ve İngilizce yazılı 3 ayrı tabela konuldu. Tabelalardaki yazılar ile Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyleri ile Büyük Kemekli mevkisine gidecek yerel halk ve ziyaretçilerin, Kocadere köyü ile Bigalı köyü güzergahını kullanmaları istendi. Tüm tören ve muharebe alanlarının ziyaretçilerin ulaşımına açık olduğu belirtilirken, "Sahil mezarlığı ve Şarapnel Vadisi mezarlığına ulaşım bu güzergahtan sağlanabilmektedir. Anzak Koyu tören alanına ve Arıburnu mezarlığına araç ile ulaşım ise Büyük Anafarta Köyü üzerinden, kuzey yolu istikametinden sağlanabilmektedir" denildi.

ONARIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, jeolojik ve jeoteknik etütler sonucunda problemler tespit edildi. Yolun kaymasını önleyici projeler ise 2019 yılında hazırlanıp, Gelibolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca onaylandı. 27 0cak 2020 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Gelibolu 13'üncü Şube Şefliği yetkilileri ile yerinde yapılan incelemede, yarma ve dolgu şevlerinde aşınmaların meydana geldiği, yol üst yapısında daha önce kılcal olan yarıkların derinleştiği tespit edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, yakın bir zamanda yolda onarım çalışması başlatılacak. Yolda bakım ve onarım çalışmasının 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor.