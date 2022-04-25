Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı - Son Dakika
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Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı

25.04.2022 07:52

Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı.

Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı.

Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yüzlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı 'Şafak Ayini'nde tören düzenlendi.

Sabaha karşı 5.30'da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığını anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi.

Daha sonra Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Hoş geldin konuşması Yarbay Sheree Alexander tarafından gerçekleştirildi. Yeni Zelanda anma çağrısı Ordu Komutanı Tümgeneral John Boswell, Avustralya Anma Konuşması Büyükelçi Miles Armitage ve Yeni Zelanda Anma Konuşması Gaziler Bakanı Meka Whaitiri tarafından gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'ndan Albay Anıl Aksu, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Daha sonra borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son kutsama sözlerinin Baş Papaz Darren Jaensch tarafından yapılması ve askerlerin sahneden ayrılması ile sona erdi.

Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer ülke temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Anzak torunu katıldı.

Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı
Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Anzaklar 'şafak ayini' ile atalarını andı - Son Dakika


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