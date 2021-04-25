Anzaklar şafak töreniyle anıldı - - Son Dakika

Anzaklar şafak töreniyle anıldı -

25.04.2021 07:39

Anzaklar şafak töreniyle anıldıÇANAKKALE'de Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcıyla Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi.

Anzaklar şafak töreniyle anıldı

ÇANAKKALE'de Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcıyla Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Sağanak yağmur altında gerçekleşen törende, 106 yıl önce hayatını kaybeden Anzak askerleri anıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda, Anzak Çıkarması'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle şafak çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Anzak torunları törene katılmadı. Tören, resmi ve üst düzey katılımcıların yer aldığı yaklaşık 50 kişilik katılımcıyla yapıldı.Törene, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle basın mensuplarının da töreni uzaktan takip etmesine izin verildi.

Sağanak yağmur altında gerçekleşen şafak çelenk koyma töreni saat 05.30'da başladı. Tören sunumunu Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell yaptı. Daha sonra Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton birer konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Yarbay Anıl Aksoy da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu.

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda çelenkleri tören alanındaki 'Anzak' yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Savaşta hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı ve Avustralya ile Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasıyla sona erdi.

Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -
Anzaklar şafak töreniyle anıldı -

Koronavirüs, Çanakkale, Anzaklar, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anzaklar şafak töreniyle anıldı - - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü Komşuda kabus! Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 40 kişi öldü Korona yokmuşçasına nargileli okey partisi veren kafeye baskın Korona yokmuşçasına nargileli okey partisi veren kafeye baskın Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi         
08:05
Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi Kan donduran gece! Önce eşini öldürdü, sonra evini ve aracını ateşe verdi         
02:47
"Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı         
01:33
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi         
00:58
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 08:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anzaklar şafak töreniyle anıldı - - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei