Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor - Son Dakika
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Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor

25.04.2022 03:30

Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümünde Anzak torunları, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekledi.

Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümünde Anzak torunları, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekledi.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda şafak vakti savaşta hayatını kaybeden atalarını anmak için buluşan Anzaklar, gece geç saatlerde koya geldi. Uyku tulumları içerisinde ayini bekleyen Anzaklar, alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeselleri ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları da izledi.

Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor
Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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