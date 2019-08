TRABZON'da, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef 'in tesisinde yaptığı ve foto kapan kamerasınca kayda aldığı bal kalite testinde ayıların 4 çeşit baldan ilk tercihi olan dünyaca ünlü Anzer Balı'nda, rekolte kaybı yaşanıyor. Ayı saldırıları rekolte kaybının düşüş nedeni olarak gösterilirken, Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, "Ayılar, üreticilerimizin ballarını ve kovanlarını talan ettiler. Biz de onlardan muzdaribiz ama yapacak bir şey yok. Doğanın içinde ayılar ve arılar yaşamak zorunda. Ayının da bir yaşam hakkı var. Ayı, çok kurnaz bir hayvan her engeli aşıp bala ulaşıyor" dedi.'AYILARIN DA ANZER BALI KALİTESİNİ FARK ETMESİ MUTLU ETTİ' Trabzon 'un Sürmene ilçesinde Anzer Balı üretimi yapan ve ayıların gece saatlerinde gelerek bal yemesini kayda alan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in çektiği görüntüler de haberlerde ve sosyal medyada yayınlanarak gündeme gelmişti. Bal testi görüntüleri hakkında yorum yapan Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, kalitesi tescil edilmiş ve dünyaca ünlü olan Anzer Balı'nın kalitesini ayıların da fark etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Anzer Balı'nın flora çeşitliliği, zenginliği, enzimleri ve vitaminleriyle çok kaliteli bir bal olduğunu belirten Civelek, "Tabii ayı da orada tercihini koklayarak, zenginliğini fark ederek Anzer Balı'ndan yana kullandı. Anzer Balı yüzyıllardan beri popülaritesi olan Osmanlı döneminde Saray 'a giden ender ballardan biri. Karadeniz Bölgesi 'nden Atina Pazar dediğimiz bölgeden kestane balı, bizim bölgeden de Anzer Balı gidiyor saraya. Saray döneminden beri Anzer Balı çok kaliteli bir ürün olduğunu tescil etmiştir. Daha sonraları da üniversitelerimizin ve yabancı üniversitelerin yöremizde yaylamıza yapmış olduğu çalışmalar bunun bilimsel olarak da kalitesini tespit etmiştir. Bilimsel olarak derken orada yapılan flora tespiti ile 300'ün üzerinde çiçek çeşidi ve endemik dediğimiz sadece Anzer Yaylası'na ait çiçekler olduğu tespit edilmiş. Bala da bu endemik ve o diğer flora zenginliğinin çeşitliliğinin bir önem ve kalite kattığını tespit etmişler" dedi.'AYI SALDIRILARI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ'Anzer Balı'nda ağustosun ilk haftasında sağım yapıldığını ve balların kooperatife gelmeye başladığını kaydeden Civelek, son zamanlara artan ayı saldırıları nedeniyle Anzer Balı rekoltesinde geçen yıla oranla düşüş olduğunu dile getirdi. Civelek, "Bal rekoltesinde geçen seneye nazaran biraz düşüş var. Ayıların saldırısı ile ilgili sıkıntıyı bizim orada da üreticilerimiz yaşadı. Ayılar üreticilerimizin ballarını ve kovanlarını talan ettiler. Bizde onlardan mustaribiz tabii ama yapacak bir şey yok. Doğanın içinde ayılar ve arılar yaşamak zorunda, ayının da bir yaşam hakkı var. Üreticiler ayısavar cihazlarla ayıları kovanlardan uzak tutmaya çalışıyorlar ama kesin bir çözüm değil. Ayı, çok kurnaz bir hayvan her engeli aşıp bala ulaşıyor" diye konuştu. Eylül ayı sonunda piyasaya sürülecek yeni sezon Anzer balının, kilogram fiyatı bin liradan satışa sunulacak.AYILARA BAL TESTİ KAMERADATrabzon'un Sürmene ilçesinde, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele ile ünlenen Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakıp çeşitli ikramlarda bulunduğu ayılar üzerine bal kalite testi yapmış, bu anlar da foto kapan kameralarınca görüntülenmişti. Görüntülere, tesise dadanan ayıların test için kurulan masada yer alan 4 çeşit baldan ilk olarak Anzer Balı'ndan yemeye başladığı, balların yerleri değişse de her seferinde Anzer Balı'nı tercih edip vişne reçeline ise hiç dokunmadığı yansımıştı. Teste ilişkin konuşan Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferinde Anzer Balı'ndan başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor" demişti.ANZER BALI Rize 'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.