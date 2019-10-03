Son Dakika Haberleri: Anzer balında 1,5 ton rekolte
Son Dakika Güncel Haber

Anzer balında 1,5 ton rekolte

1 saat önce

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen, dünyaca ünlü Anzer balında bu yıl 1,5 ton rekolte elde edildi.

Anzer balında 1,5 ton rekolte, System.String[]
RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen, dünyaca ünlü Anzer balında bu yıl 1,5 ton rekolte elde edildi. Kilosu 1000 liraya satılan ballar için yurt içinden ve dışından 1 ton sipariş geldi.
İkizdere'ye bağlı Ballıköy'deki Anzer Yaylası'nda, haziran ayında 200 üretici, 2 bin 500 kovanda bal üretimine başladı. Ağustosun sonunda sağımı yapılan ballar, tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1,5 ton rekolte elde edilen yaylada, üretilen balın kilo fiyatı ise 1000 lira olarak açıklandı. Polen fiyatları da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira oldu. Anzer balı için yurt içinden ve Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ile İsrail'den toplam 1 tonluk sipariş geldi.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl 1,5 ton bal rekoltesi elde ettiklerini belirterek, 1 ton da sipariş aldıklarını söyledi. Civelek, "Yaklaşık 200 üreticimizle bu kadar bal elde ettik. Bu ballarımızı Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderdik. Tahlil sonucunda elimizde 1,5 ton balımız mevcut durumdadır. Pazartesi günü itibarıyla satışlarımıza başladık. Geçen yıldan sarkan siparişlerimiz vardı. İlk etapta bunları göndermeye çalışıyoruz. Artan balımızı da bu yıl gelen siparişlere göre değerlendireceğiz. Siparişlerimizin tamamını karşılayacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımız acele ederlerse elimizdeki ballardan faydalanabilirler" dedi.
Bu yılın arıcılar için çok verimli geçmediğini söyleyen Civelek, "Bu yıl üretilen Anzer balı üreticilerin beklentisini karşılayamadı. Hava şartları arıcılarımız için pek olumlu geçmedi. Ayı saldırılarının da bize büyük etkisi oldu. Üretim 1,5 ton seviyelerinde kaldı" diye konuştu.


Hacettepe Üniversitesi, İkizdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü
İlber Ortaylı: Türk isminin devlet adı olması İstiklal Savaşı ile başladı Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:02:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anzer balında 1,5 ton rekolte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]