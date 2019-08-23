Son Dakika Haberleri: Anzer balında 2 bin ton rekolte bekleniyor
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Anzer balında 2 bin ton rekolte bekleniyor

1 saat önce

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Civelek, "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz.

Anzer balında 2 bin ton rekolte bekleniyor, System.String[]

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Civelek, "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz. Bu sene bize gelecek bal miktarı 2 ton civarında olacak." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:35 
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