Anzer balında 2 bin ton rekolte bekleniyor
1 saat önce
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Civelek, "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Civelek, "Anzer balı rekoltesinde geçen yıla oranla dörtte bir artış bekliyoruz. Bu sene bize gelecek bal miktarı 2 ton civarında olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:35
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