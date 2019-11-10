Son Dakika Haberleri: AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek
Son Dakika Güncel AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek

AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu üretilecek.

AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu üretilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıllar sonra ilk kez üretim yapılacak arazi belediye ekiplerince temizlenerek, ekime hazır hale getirildi.

Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretiminin yapılacağı arazi 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, belediye olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını belirtti.

Güldaş, uzun süredir kullanılmayan arazide üretime başlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Mansur Yavaş'tan üniversite öğrencilerine ekspres hat müjdesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]