AOÇ arazisinde çiftçiler için tohum üretilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi tohumu üretilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıllar sonra ilk kez üretim yapılacak arazi belediye ekiplerince temizlenerek, ekime hazır hale getirildi.

Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretiminin yapılacağı arazi 2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, belediye olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını belirtti.

Güldaş, uzun süredir kullanılmayan arazide üretime başlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız. Ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz."