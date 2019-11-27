Son Dakika Haberleri: AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı
Son Dakika Güncel AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı - Son Dakika

AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, üç yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide, çiftçilere dağıtılmak üzere yem bitkisi ekildi.

AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince, üç yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) arazide, çiftçilere dağıtılmak üzere yem bitkisi ekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 300 dekarlık araziye Macar fiği ve buğday tohumları karıştırılarak yapılan yem bitkisi ekimiyle elde edilmesi planlanan 21 ton yem tohum, 953 mahalledeki çiftçiye dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, ilk defa bu yıl çiftçilere tohum dağıtmak üzere ekim işlemi yaptıklarını belirtti.

Özden, şunları kaydetti:

"Sonbaharda en son çiftçimize Macar fiği (yem bitkisi) tohumu dağıttık. Onlar da buğday tohumuyla karıştırıp ekmişti. Şimdi biz de hem buğday tohumu hem de Macar fiği tohumunu karıştırarak bir ekim yaptık. Buradaki 300 dönümde yaklaşık 21 ton Macar fiği ve buğday tohumu karışımı alacağız. Tabii yağış biraz daha fazla olursa hasat için daha iyi olur."

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:59:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AOÇ arazisinde tohum üretimi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]