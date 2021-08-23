AOÇ arazisinde yangın çıkaran şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi - Son Dakika

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yangın çıkaran Mehmet Toprak hakkında hazırlanan iddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

AOÇ arazisinde 25 Temmuz tarihinde yangın çıkaran şüpheli Mehmet Toprak hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan iddianame düzenlenmişti. Başsavcılık tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Toprak için 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edildi.

Savcılık ifadesinde sorulan sorulara verdiği cevaplar üzerine akli dengesinin tespiti için hastane tarafından gözetim altında tutulması gerektiğinde rapor verilen Toprak, hastaneden gelen rapor sonrası Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne sevk edilmişti. Herhangi bir terör örgütüyle irtibatının olmadığı belirlenen Toprak hakkında 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından 2 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkarılacak. - ANKARA