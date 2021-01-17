AOÇ, depo olarak kullanılan taşınmazını yeniden kiraya verecek

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içindeki 1412 metrekarelik taşınmazını yeniden depo olarak 5 yıllığına kiraya vermek üzere ihale açtı.

AOÇ Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 800 metrekaresi açık, 612 metrekaresi kapalı toplam 1412 metrekarelik taşınmazın depo olarak kiralanması işinin ihalesi, 28 Ocak'ta saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü İdare Binası'nda açık artırma usulüyle yapılacak.

İstekliler, teklif zarflarını ihale saatine kadar AOÇ Ticaret Müdürlüğüne teslim edecekler.

İhalede tahmini bedel aylık 7 bin 500 lira artı KDV, geçici teminat tutarı 13 bin 500 lira, kati teminat tutarı da ihalede oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının yüzde 6'sı olarak belirlendi.