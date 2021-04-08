AOÇ ihalelerine katılacaklardan imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi istenecek
08.04.2021 08:45
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü ihalelerine katılacak isteklilerin teklif mektupları ve geçici teminat dışındaki ihale evraklarında, imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi kullanılacak.
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü ihalelerine katılacak isteklilerin teklif mektupları ve geçici teminat dışındaki ihale evraklarında, imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi kullanılacak.
"AOÇ Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihalelere katılacak tüzel kişilerden noter tasdikli imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi istenecek. Ayrıca, ihaleye katılacak isteklilerin teklif mektupları ve geçici teminat dışındaki ihale evraklarında, imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi yer alacak.
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