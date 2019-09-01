Son Dakika Haberleri: AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak
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AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak

6 saat önce

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak, System.String[]

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bahçekapı Mahallesi'ndeki 118 bin 848 metrekarelik ve 181 bin 644 metrekarelik taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Kiralama süresi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacak.

İhale, 17 Eylül'de AOÇ Müdürlüğü İdare Binası'nda gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Etimesgut, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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