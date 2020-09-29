AÖF İkinci üniversite kayıtları internetten 15 Ekim'e kadar devam edecek - Son Dakika

AÖF İkinci üniversite kayıtları internetten 15 Ekim'e kadar devam edecek

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) "ikinci üniversite" programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 15 Ekim'e kadar internet ortamında yapılmaya devam edilecek.

AÖF İkinci üniversite kayıtları internetten 15 Ekim'e kadar devam edecek, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) "ikinci üniversite" programlarına sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 15 Ekim'e kadar internet ortamında yapılmaya devam edilecek.

AÖF Bitlis Bürosundan yapılan açıklamada, ikinci üniversite kapsamında herhangi bir önlisans programına kayıtlı veya mezun olanların bu kapsamdaki önlisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanların ise yine ikinci üniversite kapsamında yer alan önlisans veya lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesinin, "Anadolum eKampüs" Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenciler cep telefonu, tablet ya da bilgisayarla e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor. İkinci üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları derslerden bir ara sınav bir de dönem sonu sınavına tabi tutuluyor."

Açıklamada, ikinci üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" web adresinden erişilebileceği kaydedildi.

Anadolu Üniversitesi, Üniversite, Bitlis, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AÖF İkinci üniversite kayıtları internetten 15 Ekim'e kadar devam edecek - Son Dakika

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