Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam - Son Dakika

Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam

Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90\'ı aşan zam
Son Güncelleme: 21.08.2023 15:12

Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 90'ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı. Geçen yıl 620 lirayla 1.120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri, 2023-2024 öğretim yılında 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasına çıktı.

Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 90'ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

FİYAT 2 BİN 80 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Geçen yıl 620 lirayla 1.120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri, 2023-2024 öğretim yılında 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasına çıktı.

EN YÜKSEK ÜCRET YABANCI DİL EĞİTİMLİ BÖLÜMLERDE

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

İşte bölüm bölüm yeni ücretler:

Eğitim, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Nijer'deki darbe sonrası ECOWAS'ın askeri müdahale kararı almasına tepki: Doğru bulmuyorum
15:21 Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı
15:16 "Maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı" diyen Allegri, Kenan Yıldız için kararını verdi: Yarın kestirecek
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Nijer'deki darbe sonrası ECOWAS'ın askeri müdahale kararı almasına tepki: Doğru bulmuyorum
15:04 CHP'den "Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor" iddialarına yanıt
15:00 Ankara'da Mansur Yavaş'ın yerine alternatif mi aranıyor? CHP'den iddialara yanıt
15:03 Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam
14:55 Açık öğretim fakültesi kayıtlarına yüzde 90'ı aşan zam! İşte bölüm bölüm yeni ücretler
14:40 Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız
14:27 Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 15:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement