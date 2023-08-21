Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90\'ı aşan zam

Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyen vatandaşlar yüzde 90'ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

FİYAT 2 BİN 80 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Geçen yıl 620 lirayla 1.120 lira arasında değişen dönemlik kayıt ücretleri, 2023-2024 öğretim yılında 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasına çıktı.

EN YÜKSEK ÜCRET YABANCI DİL EĞİTİMLİ BÖLÜMLERDE

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1.180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1.570 liraya çıktı. Önceki dönem 1.095 lira olan yabancı dil eğitimli bölümlerin ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.

İşte bölüm bölüm yeni ücretler: