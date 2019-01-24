Son Dakika Haberleri: AÖF sonuçları açıklandı

AÖF sonuçları açıklandı

1 saat önce

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı.

AÖF sonuçları açıklandı, System.String[]
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:17 

Fi, Ekonomi
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