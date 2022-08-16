AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?. - Son Dakika
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AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?.

16.08.2022 00:09
AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavlarına binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti.

Açıköğretim öğrencilerinin gözü şimdi sonuç sorgulama ekranında!

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken sonuçlar genel olarak 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.

YORUMLAR
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Son Dakika Soğuk Haber AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?. - Son Dakika


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SON DAKİKA: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?. - Son Dakika
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