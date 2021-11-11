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AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü - Son Dakika

AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü

11.11.2021 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

5 DÖNEME DÜŞÜRÜLDÜ

18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İSTİHDAMA KISA SÜREDE KATILABİLMELERİ İÇİN"

Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu:

"18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."

AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü - Son Dakika
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