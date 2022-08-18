AÖL ek sınav ne zaman? Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? - Son Dakika
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AÖL ek sınav ne zaman? Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

18.08.2022 00:44
AÖL ek sınav ne zaman? Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Lise sınavlarının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla binlerce öğrenci AÖL ek sınav tarihlerine ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

5 Ağustos 2022 tarihinde açıklanan AÖL sınav sonuçları ile ek sınav tarihlerine ilişkin duyurular için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrildi. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

"Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmıştır." ifadeleri ile AÖL sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanan ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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